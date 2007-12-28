Необходимо сделать курсовой: работа с линейными списками, С++.

В курсовом - Включение элементов в список (в начало, конец середину), исключение из списка, сортировка по возрастанию.

Элементы списка - любые цифры.

Делать с помощью структур с указателями.

Если в DOS версии - то графический интерфейс обязателен, если в Windows - создать форму и кнопки добавления єлементов.

Также нужно написать отчет - что еще проще - потому что прототип отчета предоставим.

Более подробная инфа будет предоставлена до конца пятници 14.12.07, срок выполнения и сдачи конечного результата в воскресение - 23.12.07.

Оплата - любым удобным вам способом - и коммисия перевода будет исключена из суммы платежа!

Цена всего проекта - не определена. Но зная язык С++ достаточно хорошо я понимаю что это работа максимум на вечер - это что по временным затратам. Работа с указателями - это не неимоверные умственные усилия. Работа по написанию отчета - вы напишите не так уж и много страничек - поскольку есть прототип.

Связывайтесь как вам удобно: контакты в инфо, только другая аська - 8-742-735