задание по почте
Курсовой: работа с линейными списками, С++
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Необходимо сделать курсовой: работа с линейными списками, С++.
В курсовом - Включение элементов в список (в начало, конец середину), исключение из списка, сортировка по возрастанию.
Элементы списка - любые цифры.
Делать с помощью структур с указателями.
Если в DOS версии - то графический интерфейс обязателен, если в Windows - создать форму и кнопки добавления єлементов.
Также нужно написать отчет - что еще проще - потому что прототип отчета предоставим.
Более подробная инфа будет предоставлена до конца пятници 14.12.07, срок выполнения и сдачи конечного результата в воскресение - 23.12.07.
Оплата - любым удобным вам способом - и коммисия перевода будет исключена из суммы платежа!
Цена всего проекта - не определена. Но зная язык С++ достаточно хорошо я понимаю что это работа максимум на вечер - это что по временным затратам. Работа с указателями - это не неимоверные умственные усилия. Работа по написанию отчета - вы напишите не так уж и много страничек - поскольку есть прототип.
Связывайтесь как вам удобно: контакты в инфо, только другая аська - 8-742-735
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