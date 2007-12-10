Нужен проигрыватель мультимедиа

В ближайшие дни мне нужно сдать зачетную лаб. работу. В делфях надо сделать проигрыватель мультимедиа.

Торговаться не буду: 10 баксов мое последнее предложение+ отзыв от меня.

Если у кого-то есть готовый, то можете предложить его. Но нужно. чтобы он хоть как-то соответствовал заданию.

Скидывать, наверно, лучше всего на мыло[email protected]