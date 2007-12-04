Информация о телестудии, медиаклубе

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок205 просмотров
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Здраствуйте! Необходима информация о телестудии (размещение и функциональное назначение зон, помещений, технология и особенности производства). Это будет рефератом для студента-архитектора (очень желательно не менее 40 страниц) Картинки - не обязательно. Предпочтение отдаю живущим в Украине, Одессе - оплата при встрече.

16 лет назад
GreenFlame
Сергей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад