Информация о телестудии, медиаклубе

Необходимо спроектировать привод к ленточному конвееру. Все исходные данные и задание в приложении. ICQ: 262-294-660
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Здраствуйте! Необходима информация о телестудии (размещение и функциональное назначение зон, помещений, технология и особенности производства). Это будет рефератом для студента-архитектора (очень желательно не менее 40 страниц) Картинки - не обязательно. Предпочтение отдаю живущим в Украине, Одессе - оплата при встрече.
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