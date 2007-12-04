2 Курсовых

Нужно написать программу на ассемблере с коментариями. Задание: Создать файл ААА.ТХТ Вести матрицу и столбец чисел. Записать их в файл. Умножить заданную матрицу на стлбец и результат дописать в файл. Выдать содежимое файла на экран.
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