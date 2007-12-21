3 контрольные по товароведению

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Предмет: Товароведение продовольственных товаров

Тема1: Кисломолочные продукты.

Тема2: Кондитерские товары.

Тема3: Хлебобулочные изделия.

Требования к К/Р.: контрольная работа должна содержать 20-30 стр. А4 в т.ч.: Содержание + Введение + Заключение + Список литературы.

В основной части К/Р должно быть: изучение ассортимента, изучение потребительских свойств, покупаемость товара, спрос товара, распространённость, состав потребительских свойств, пищевые и биологические ценности. Обязательно ГОСТ. Собственное мнение, перспектива улучшения потребительских свойств.

Срок: 7-8 дней

Если можете сделать 1 или 2 контрольные - тоже пишите, указав в заявке, какие именно темы можете сделать. Расчитываем оплачивать примерно по 20-25$ за контрольную

16 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Arwen
Ольга 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$20
7 дней
Сделала 3 не простые работы за достаточно короткий срок. По замечаниям все переделала. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень профессиональный и ответственный заказчик, предоставил подробное и понятное ТЗ, консультировал во время выполнения работы и оплатил все своевременно. Рекомендую всем сотрудничать с этим человеком.