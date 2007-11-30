Пару задачек по матану

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки224 просмотра
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Господа! В приложении 4 задачки на ряды, числовые и функциональные, довольно несложные. Бюджет и сроки указаны. Заранее приношу свои извинения за скромный бюджет, если он кого-то из коллег-фрилансеров огорчит, но большего предложить не смогу.

Условия в приложении, внизу перевод на русский. Константа N=48. Вопросы задавайте, если что будет неясно.

Описания не надо - нужны обычные формульные выкладки, буквально одно или два слово - например, какой критерий сходимости применен. Язык выполнения - руссский.

Всем спасибо большое за ставки, исполнитель найден!

16 лет назад
Skycomet
Елена 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв