Пару задачек по матану

Господа! В приложении 4 задачки на ряды, числовые и функциональные, довольно несложные. Бюджет и сроки указаны. Заранее приношу свои извинения за скромный бюджет, если он кого-то из коллег-фрилансеров огорчит, но большего предложить не смогу.

Условия в приложении, внизу перевод на русский. Константа N=48. Вопросы задавайте, если что будет неясно.

Описания не надо - нужны обычные формульные выкладки, буквально одно или два слово - например, какой критерий сходимости применен. Язык выполнения - руссский.

Всем спасибо большое за ставки, исполнитель найден!