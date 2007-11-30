2 контрольных по проектированию вычислительных сетей

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Нужны 2 контрольных по Проектированию локальных вычислительных сетей по 3 задачи в каждой в. 19 и в. 39 - задание прикреплено.

Срок 2 дня

стоимость за обе контрольные - 6 задач - 1000 руб.

16 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
eusi
61 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$40
3 дня