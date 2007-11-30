Зачетная работа

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Предмет:

Основы инженерного творчества

Название, тема работы:

Системный подход к решению противоречий.

Срок - 30.11.07.

Суть работы изложу на эл. почту или в аську.

16 лет назад
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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