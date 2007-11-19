Курсовой проект по MS ACCESS

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок411 просмотров
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Разработка базы данных и приложения информационной системы «ОТДЕЛ КАДРОВ»

Отдел кадров ведет списки принятых и уволенных работников, а также списки пенсионеров и работников, состоящих на воинском учете. Надо иметь возможность просматривать как списки работников всего предприятия и по подразделениям, осуществлять различные выборки с итоговыми расчетами по количественному и качественному составу работников. Требуется так же распечатывать эти списки и выборки в виде отчетов.

16 лет назад
masterjus
Ев Кир 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
adminJeka
From 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
16 лет назад
$20
3 дня
Изначально устанавливал цену работы ниже, чем запросил в результате. Не выполнил работу в срок, чем очень меня подвел.