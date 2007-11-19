Курсовой проект по MS ACCESS

Разработка базы данных и приложения информационной системы «ОТДЕЛ КАДРОВ»

Отдел кадров ведет списки принятых и уволенных работников, а также списки пенсионеров и работников, состоящих на воинском учете. Надо иметь возможность просматривать как списки работников всего предприятия и по подразделениям, осуществлять различные выборки с итоговыми расчетами по количественному и качественному составу работников. Требуется так же распечатывать эти списки и выборки в виде отчетов.