Задания по Word, Excel, PowerPoint

Тема. Система автоматизированного учета студенческих ведомостей. Описание Система предназначена для автоматизированной распознавания цифровых изображений учебных ведомостей студентов. Модули системы 1) Подсистема захвата, предварительной обработки и сегментации данных. 2) Подсистема распознавания рукописных символов. 3) Подсистема систематизации и коррекции распознанной цифровой информации 4) Подсистема накопления иформации ...
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