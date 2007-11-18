Тест по статистике

Тема. Система автоматизированного учета студенческих ведомостей. Описание Система предназначена для автоматизированной распознавания цифровых изображений учебных ведомостей студентов. Модули системы 1) Подсистема захвата, предварительной обработки и сегментации данных. 2) Подсистема распознавания рукописных символов. 3) Подсистема систематизации и коррекции распознанной цифровой информации 4) Подсистема накопления иформации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
около 20 вопрососв (или небольших задачек)
40 минут
сдача на веб сайте учебного заведения (дам логин и пароль)
констпект и методичка имются
http://weblancer.net/files/projects/315/31561/31561_2.doc конспект
в приложении выполненные практические работы по курсу
связь ICQ#: 327-455-909
- Похожие заказы
- $120Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Тема: Концептуальное проектирование и описание распределенной автоматизированной системы обработки информации. нужен к 22 числу этого месяца.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы: Предмет ТММ Вид работы курсовая тема: "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КИСЛОРОДНОГО ДВУХЦИЛИНДРОВОГО КОМПРЕССОРА" Объём 4 листа А1 (чертежи) + РПЗ (расчетно-пояснительная записка) Срок выполнения 2 недели Задание и некоторые подробности во вложении. В заявках просьба указывать свою ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы: контрольная по высшей математике. В заявках просьба указывать свой срок и общую цену. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы: Предмет: мировая экономика Вид работы: контрольная В заявке прошу указывать свой срок и цену, а также ссылки на аналогичный опыт своей предыдущей работы. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $60
Предмет: Управление проектами вид работы: Бизнес план(курсовая) Объем: 25-35 листов Срок: 7 дней Тема: «Открытие компьютерного клуба» Дополнительно: необходимо составить СВОД-анализ! А сам план разработать по имеющимся методическим указаниям (см. вложение)! все цифры и числа в плане должны ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы: предмет: Эксплуатация и развитие компьютерных сетей контрольная по получению Срок: Максимально быстро! Тема: Разработать процедуру транспонирования матрицы N M (размер элемента L байтов). Подробности: во вложении При успешном выполнении гарантируется постоянное сотрудничество ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать курсовые работы по: 1. Предмет: "системы автоматизации производства и ремонта вагонов" Тема-камера для сушки пиломатериалов с конвеером подачи:текстовая+ графическая часть. 2 . предмет: "проектирование вагонных депо и ремонтных заводов" 3. предмет: " организация и планирование ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы предмет: Прикладная Фотограмметрия Курсовая работа срок: 2 недели Методические указания: "Обоснование технологии фотограмметрических определений в решениях инженерно-технических задач" (в наличии) Курсовая работа на тему: Проектирование железнодорожной станции. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $32
Необходимо выполнить следующий вид работы: Логика. Задачи Контрольная срок: 30 ноября 2007 Сама работа прилагается во вложенном к проекту файле. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад