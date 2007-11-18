Тест по статистике

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

около 20 вопрососв (или небольших задачек)

40 минут

сдача на веб сайте учебного заведения (дам логин и пароль)

констпект и методичка имются

http://weblancer.net/files/projects/315/31561/31561_2.doc конспект

в приложении выполненные практические работы по курсу

связь ICQ#: 327-455-909

16 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Система автоматизированного учета студенческих ведомостей

    $120

    Тема. Система автоматизированного учета студенческих ведомостей. Описание Система предназначена для автоматизированной распознавания цифровых изображений учебных ведомостей студентов. Модули системы 1) Подсистема захвата, предварительной обработки и сегментации данных. 2) Подсистема распознавания рукописных символов. 3) Подсистема систематизации и коррекции распознанной цифровой информации 4) Подсистема накопления иформации ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проектирование и исследование компрессора

    Необходимо выполнить следующий вид работы: Предмет ТММ Вид работы курсовая тема: "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КИСЛОРОДНОГО ДВУХЦИЛИНДРОВОГО КОМПРЕССОРА" Объём 4 листа А1 (чертежи) + РПЗ (расчетно-пояснительная записка) Срок выполнения 2 недели Задание и некоторые подробности во вложении. В заявках просьба указывать свою ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Высшая математика

    Необходимо выполнить следующий вид работы: контрольная по высшей математике. В заявках просьба указывать свой срок и общую цену. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Мировая экономика

    Необходимо выполнить следующий вид работы: Предмет: мировая экономика Вид работы: контрольная В заявке прошу указывать свой срок и цену, а также ссылки на аналогичный опыт своей предыдущей работы. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Открытие компьютерного клуба. Бизнес-план

    $60

    Предмет: Управление проектами вид работы: Бизнес план(курсовая) Объем: 25-35 листов Срок: 7 дней Тема: «Открытие компьютерного клуба» Дополнительно: необходимо составить СВОД-анализ! А сам план разработать по имеющимся методическим указаниям (см. вложение)! все цифры и числа в плане должны ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать процедуру транспонирования матрицы N

    Необходимо выполнить следующий вид работы: предмет: Эксплуатация и развитие компьютерных сетей контрольная по получению Срок: Максимально быстро! Тема: Разработать процедуру транспонирования матрицы N M (размер элемента L байтов). Подробности: во вложении При успешном выполнении гарантируется постоянное сотрудничество ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автоматизации производства и ремонта вагонов

    Необходимо написать курсовые работы по: 1. Предмет: "системы автоматизации производства и ремонта вагонов" Тема-камера для сушки пиломатериалов с конвеером подачи:текстовая+ графическая часть. 2 . предмет: "проектирование вагонных депо и ремонтных заводов" 3. предмет: " организация и планирование ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проектирование железнодорожной станции

    Необходимо выполнить следующий вид работы предмет: Прикладная Фотограмметрия Курсовая работа срок: 2 недели Методические указания: "Обоснование технологии фотограмметрических определений в решениях инженерно-технических задач" (в наличии) Курсовая работа на тему: Проектирование железнодорожной станции. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Задачи по логике

    $32

    Необходимо выполнить следующий вид работы: Логика. Задачи Контрольная срок: 30 ноября 2007 Сама работа прилагается во вложенном к проекту файле. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад