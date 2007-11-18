Тест по статистике

Необходимо выполнить следующий вид работы: контрольная по высшей математике. В заявках просьба указывать свой срок и общую цену. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, ...