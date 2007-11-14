Проектирование железнодорожной станции

Нужна помощь/консультация для подготовки презентации по биржевой тематике (общие понятия, кризисы, механизмы работы бирж). Длительность презентации около 20 минут. То есть от исполнителя не требуется делать все от А до Я, а следующее. 1. Структура презентации ...