Противоугонные системы для автомобиля

$200
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Необходимо выполнить следующий вид работы:

Дипломная работа

Предмет: схемотехника

Тема диплома:

"Противоугонные системы для автомобиля".

Методические указания имеются.

Подавая заявку, просьба кратко написать о своем опыте по выполнению аналогичных работ , либо дать ссылки на портфолио.

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

ICQ: 292669543

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis-satory

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад