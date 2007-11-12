Расчеты в MS Proiect

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Необходимо срочно посчитать расчетку в MS Proiect на основе шаблона "Развертывание Active Directory". Подробности в файлике.

16 лет назад
barsyk
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
sharslammer
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня