Контрольная по Excel и PowerPoint

Тип работы: дипломная Тема работы: Характеристика ассортимента и потребительская оценка портьер, применяемых в быту Предмет:Товароведение Объем работы:90 Дата сдачи:10 -15 ноября Дополнительная информация: На примере ООО "Фирма Бионика", данных о ее деятельности, и т.п. ...