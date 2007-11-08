Реферат по предмету ДОУ

Тема: Виды аудита.
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Тема: Документы бухгалтерского учета. Требования к их содержанию и составлению. С примерами. Объем работы окло 20 листов, сроки не ограничены.
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