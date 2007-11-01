Решение задач по РЦБ (лёгкие)

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Задача №1.

Дисконтный вексель на сумму 3 тыс. руб. со сроком 360 дней, банковская ставка 35%, рассчитайте, по какой цене банк должен размещать эти векселя.

Задача №2.

Номинал депозитного сертификата 1000 руб. По нему выплачиваются 10 % годовых, срок обращения 1 год. Рассчитайте его рыночную цену за 3 месяца до погашения, если действующая процентная ставка в этот момент равна 15% годовых.

Задача №3.

Номинал облигации 100 рублей., фиксированная купонная ставка 18%, розничная цена облигации 120 руб. Рассчитайте текущую доходность облигации.

16 лет назад
Kurator80
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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