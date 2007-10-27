Проект аквапарка

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки234 просмотра
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Необходимо выполнить следующий вид работ:

Диплом

Тема: "Проект аквапарка"

300 стр

полноценный проект

От претендентов просьба оставлять заявки с указанием сроков и стоимости исполнения.

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

[email protected]

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад