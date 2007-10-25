Теория вероятности. Решить две задачи.

Необходимо решить две задачи по теории вероятности. Как можно быстро. Задачи в этом письме.

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В туристической группе 12 чел: 6 юн. и 6 дев. Их расселяют по четырем комнатам, рассчитанным на 3-х чел.Известно, что 2 дев. являются сестрами и 2 юн. из группы явл. братьями. Расселение по комнатам происходит случайным образом, и в каждую комнату размещают или только юн. или только девушек.Какова вероятность того,что сестры окажутся в одной комнате, а братья в разных?

В магазине происходит бесплатная дегустация нового продукта фирмы «Юпитер».Длительные наблюдения показали- вероятность того, что посетитель-женщина согласится на дегустацию нового продукта равна 0,2, а вероятность того, что посетитель-мужчина согласиться на дегустацию равна 0,1.В данный момент в магазине находятся 25 посетителей—15 жен. И 10 муж.Рекламный представитель фирмы «Юпитер»наудачу обратился к двум посетителям магазина с предложением о дегустации нов. Продукта.Какова вероятность того, что один из посетителей примет предложение, а другой нет?