Составление эл.отчета

Есть несложная контрольная работа по химии. Нужно сделать как можно скорее, сегодня. Главное чтобы вы хорошо знали химию, отлично разбирались в ней, тогда проект будет ваш. Там в общем делать то и нечего, потом скину саму контрольную. А оплата ...