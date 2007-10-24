Контрольная работа по математике

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок290 просмотров
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Необходимо выполнить следующий вид работ: к/р по математике, 16 задач. Оформление (в т.ч., формулы) - в электронном виде. Рисунки - также электронные, возможны хорошего качества сканы выполненных вручную рисунков, вставленные в текст.

Срок: воскресенье, вечер

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

[email protected]

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
rexx
Alex Rexx 
NaN летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$40
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