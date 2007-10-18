Необходимо выполнить следующий вид работы:

Предмет: Прикладная Информатика

Вид работы: диплом

Объём: до 100 стр.

Тема работы: Разработка WEB-сайта и баз данных для предприятия оптовой торговли

Срок выполнения: 3 недели

Примечания: необходимо создать сайт и базу данных и продемонстрировать в виде презентации в PowerPoint. Предприятие любое, можно и вымышленное.

При хорошем результате работы возможно долговременное сотрудничество. Большой "плюс", если с Вами можно регулярно поддерживать связь в ICQ

В комментарии указывайте свою цену, срок исполнения, ссылки на здешнее портфолио, или другие материалы, косвенно подтверждающие Ваш опыт в данной сфере

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292669542