Нужна помощь студентам! Курсовая работа, кафедра Станки Курсовой проект по конструированию металлорежущих станков и станочных комплексов. Тип станка, входящего в станочный комплекс, его назначение и основные размеры: Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ, ширина стола В=250мм. Материал обрабатываемых деталей: сталь, чугун. Материал ...
Разработка WEB-сайта и баз данных для предприятия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить следующий вид работы:
Предмет: Прикладная Информатика
Вид работы: диплом
Объём: до 100 стр.
Тема работы: Разработка WEB-сайта и баз данных для предприятия оптовой торговли
Срок выполнения: 3 недели
Примечания: необходимо создать сайт и базу данных и продемонстрировать в виде презентации в PowerPoint. Предприятие любое, можно и вымышленное.
При хорошем результате работы возможно долговременное сотрудничество. Большой "плюс", если с Вами можно регулярно поддерживать связь в ICQ
В комментарии указывайте свою цену, срок исполнения, ссылки на здешнее портфолио, или другие материалы, косвенно подтверждающие Ваш опыт в данной сфере
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