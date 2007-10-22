Необходимо выполнить следующий вид работ:

Предмет производственная практика

Вид работы: отчет по практике и дневник (для 4 курса)

Срок выполнения 22.10.07г

Оплата: 1200 российских руб.

Примечания: по любому небольшому предприятию

Методические указания и др. доп. информация приложена в сопроводительном файле.

От Вас - оценить, успеете ли в указанный срок исполнить такую работу.

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

[email protected]