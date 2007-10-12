Необходимо выполнить один вариант одной контрольной по предмету "Теория системного анализа". Если Вы знакомы с предметом, я высылаю Вам задания с указанием варианта. От Вас - оценить, успеете ли в указанный срок плюс оценить по стоимости ...
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Необходимо выполнить лабораторную работу. Среда Builder. Вариант 31. В приложении методические указания. Срок: 14.00 вторника. Оплата через яндекс.деньги. Бюджет: 200 руб.
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