Задачки по статистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок275 просмотров
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Здравствуйте, необходимо решить 4 задачки по статистике. Задачки есть в приложении.

Срок - приблизительно до 20 октября. Указывайте, пожалуйста, в комментариях сколько это будет стоить.

Заранее спасибо.

16 лет назад
TexWriter
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ak-86
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$4
2 дня