Задания по высшей матeматике (1 курс)

Необходимо решить 8 задач по физике в короткие сроки, за сутки-двое. Оплата: 1000 - 1100 руб Предпочтение кандидатам. с которыми постоянно можно держать свзь по аське. Очень срочно. При условии ачественной работы гарантирую постоянную занятость. ICQ: 292669542 [email protected]