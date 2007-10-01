Срочно решить 2 контрольные

Два теоретических вопроса и табличка в Excel. См. приложение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
До 10 утра пятницы нужно решить 2 контрольные по теории отраслевых рынков. Очень нужно. О цене договоримся.
- Похожие заказы
- $7Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать курсовую работу, сроком за месяц, по строительной механике. Тема работы: РАСЧЕТ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ,РАСЧЕТ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ПО БЕЗМОМЕНТНОЙ ТЕОРИИ, РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ТОНКОСТЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ Курсовая должна состоять из 3 частей: 1.РАСЧЕТ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ 2.РАСЧЕТ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ПО БЕЗМОМЕНТНОЙ ТЕОРИИ 3.РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
"Современные винчестеры компании Fujitsu-Siemens. Устройство, основные технические характеристики"Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
Только Москва!!! Нужно реальное общение и обсуждение проблем!!!! Препод дал задание,копирую:" Web-приложение. База данных.Только основные характеристики(предел текучести,временное сопротивление,модуль упругости,характеристика пластичности). Корректировка данных и поиск по базе. Писать нужно на си шарпе.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Реферат. Тема: "Особенности ведения бизнеса малыми аудиторскими организациями в странах дальнего зарубежья". Объем: 5- 6 листов. Главное требование - раскрыть указанную тему!!! Срок: пятница. Оплата: 150 российских руб. При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $25
Нужно написать курсовую работу по дисциплине "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит Тема работы: "Отчетность, раскрывающая последствия происходящего в течение года". по книге Чернов ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Необходимо решить 8 задач по физике в короткие сроки, за сутки-двое. Оплата: 1000 - 1100 руб Предпочтение кандидатам. с которыми постоянно можно держать свзь по аське. Очень срочно. При условии ачественной работы гарантирую постоянную занятость. ICQ: 292669542 [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $12
По сути 4 задания (формально 5) по Word и Excel. Задание смотрите по ссылке http://www.bntu.by/customs/files/kontr_4zaochn.rar (2.3 Мб)Закрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать курсовую работу, можно за деньги, не дорого. времени мало. задание http://slil.ru/24901953 пожалуйста!!!!Завершен16 лет назад
- $150
Тема: "Разработка математического и рограммного обеспечения для оперативной системы анализа учебного процесса в ВУЗе". Курсовая работа и программа должны быть написаны на основе статьи В.П.Ерунова "К вопросу практической реализации системно - критериального анализа учебного процесса ...Завершен16 лет назад