Мсфо 27

$12
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Нужно отредактировать готовую контрольную работу по МСФО 27 (международные стандарты аудита):

- сократить с 24 страниц до 7.

- добавить побольше схем в описания в п.1 работы

- изменить содержание некоторых пунктов с акцентом на рассмотрение консолидированной отчетности (некоторые доп. материалы предоставлю).

Срок: 3-4 дня.

По итогам успешной работы в данном проекте возможно постоянное сотрудничество.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ.

[email protected]

292669542

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад