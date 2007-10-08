Имитационное моделирование экономических процессов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки154 просмотра
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требуется ответить на два вопроса как можно подробнее:

1 вопрос: Показатели эффеткивности, виды показателей эффективности, Что такое? как делается? цели. Вообщем всё в развёрнутом виде.

2 вопрос: Формирование календарного плана выполнения проекта.

Цена вопроса 10WMZ.

Информацию искать в интернете не стоит.

ответы нужно ЗНАТЬ!

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Игорь.

16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад