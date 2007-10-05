Здравствуйте, необходимо решить 4 задачки по статистике. Задачки есть в приложении. Срок - приблизительно до 20 октября. Указывайте, пожалуйста, в комментариях сколько это будет стоить. Заранее спасибо.
Надежность технических систем и техногенный риск
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить один вариант одной контрольной по предмету "Надежность технических систем и техногенный риск".
Если Вы знакомы с предметом, я высылаю Вам задания с указанием варианта. От Вас - оценить, успеете ли в указанный срок плюс оценить по стоимости исполнения (Ваш гонорар).
При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.
Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.
292669542
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10
Уважаемые фрилансеры,кто сможет до завтрышнего утра,решите задания по высшей матиматике (1 курс),матрицы. Задания легкие,но я не успеваю их сделать,очень срочно надо,бюджет 10 $Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо выполнить одну контрольную работу по теории игр.Стоимость - 500 рублей.Закрыт16 лет назад
До 10 утра пятницы нужно решить 2 контрольные по теории отраслевых рынков. Очень нужно. О цене договоримся.Закрыт16 лет назад
- $7
Два теоретических вопроса и табличка в Excel. См. приложение.Закрыт16 лет назад
Необходимо написать курсовую работу, сроком за месяц, по строительной механике. Тема работы: РАСЧЕТ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ,РАСЧЕТ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ПО БЕЗМОМЕНТНОЙ ТЕОРИИ, РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ТОНКОСТЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ Курсовая должна состоять из 3 частей: 1.РАСЧЕТ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ 2.РАСЧЕТ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ПО БЕЗМОМЕНТНОЙ ТЕОРИИ 3.РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ...Закрыт16 лет назад
"Современные винчестеры компании Fujitsu-Siemens. Устройство, основные технические характеристики"Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
Только Москва!!! Нужно реальное общение и обсуждение проблем!!!! Препод дал задание,копирую:" Web-приложение. База данных.Только основные характеристики(предел текучести,временное сопротивление,модуль упругости,характеристика пластичности). Корректировка данных и поиск по базе. Писать нужно на си шарпе.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Реферат. Тема: "Особенности ведения бизнеса малыми аудиторскими организациями в странах дальнего зарубежья". Объем: 5- 6 листов. Главное требование - раскрыть указанную тему!!! Срок: пятница. Оплата: 150 российских руб. При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество ...Закрыт16 лет назад
- $25
Нужно написать курсовую работу по дисциплине "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит Тема работы: "Отчетность, раскрывающая последствия происходящего в течение года". по книге Чернов ...Закрыт16 лет назад