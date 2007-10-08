Физико-химические процессы в техносфере

$20
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Необходимо выполнить одну контрольную по предмету "Физико-химические процессы в техносфере".

Объем: 15-20 листов.

Срок: 22 октября.

В работе раскрыть следующие вопросы:

1) Радиационные пояса Земли.

2) Коллоидно-дисперсные формы комплексных соединений.

3) Процессы деградации почв. Дефляция.

Оформление стандартное. Структура: план, введение, основная часть, заключение, список литературы.

В случае успешной работы возможно долговременное сотрудничество с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми можно поддерживать более-менее регулярную связь в аське.

292669542

[email protected]

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад