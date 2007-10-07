Теория системного анализа

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Необходимо выполнить один вариант одной контрольной по предмету "Теория системного анализа".

Если Вы знакомы с предметом, я высылаю Вам задания с указанием варианта. От Вас - оценить, успеете ли в указанный срок плюс оценить по стоимости исполнения (Ваш гонорар).

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

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16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад