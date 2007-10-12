Требуется разработка вопросников для тестирования по темам в сфере юриспруденции, экономики, финансов, управления персоналом, менеджмента, маркетинга, психологии и т.п. Результат работы должен предоставляться в виде файла Эксель, в котором указана сфера и тема вопросника, рекомендованная литература к нему, 20-30 вопросов по этой теме и по 4 варианта ответа к каждому вопросу, из которых 1 вариант ответа верный, остальные неверные. Верный вариант помечается цветом. Вопросы должны иметь практическую направленность, очень приветствуется наличие ситуационных задач по теме. Количество вопросников не ограничено. За каждый вопросник из 20-30 вопросов оплачивается 5 $. Темы для вопросников можно определять самостоятельно (что приветствуется), разумеется, с получением от меня согласия на выбранную тему.