Две креативные контрольные - написать ~бизнес план

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

См. вложение. Что-то вроде бизнес-плана требуется. Нужно две разные контрольные работы.

Пожалуйста, пишите цену и сроки. Желательно номер ICQ.

16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов