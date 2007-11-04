Необходимо выполнить один вариант одной контрольной по предмету "Теория системного анализа". Если Вы знакомы с предметом, я высылаю Вам задания с указанием варианта. От Вас - оценить, успеете ли в указанный срок плюс оценить по стоимости ...
Разработка оптимальной технологии грузовых работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить следующие виды работ:
Предмет Технология и организация перегрузочных процессов
Вид работы курсовой проект
Объём 30
Тема работы Разработка оптимальной технологии грузовых работ порта
Срок выполнения 04.11.07
Примечания: Нужно выполнить только собственно саму работу, без чертежей. Есть пример полностью аналогичной работы, только на примере другого груза.
Если Вы знакомы с предметом, жду от Вас сообщения - оценить, успеете ли в указанный срок плюс договориться со мной по организационным деталям сотрудничества.
При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.
Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.
292669542
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Тебуется автор-экономист для написания курсового проекта по теории организации. Есть материалы, необхолимо только доработка и редактирование. Оплата переводом, Яндекс-деньгами в день получения работы.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходим материал на тему Календарное Планирование в Строительстве, алгоритмы построения систем, математические модели на эту тему. Вообщем Математический-информационный уколономРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
Содержание с указанием страниц. 1. Программный принцип работы персонального компьютера. Программное обеспечение: определение, классификация. 2. Появление и развитие Windows. Преимущества и недостатки Windows 95/98 [лучше описывать 98]. 3. СУБД Access: Типы данных. Изменение свойств ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо выполнить лабораторную работу. Среда Builder. Вариант 31. В приложении методические указания. Срок: 14.00 вторника. Оплата через яндекс.деньги. Бюджет: 200 руб. Для связи: ICQ: 338194434Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
- $12
Нужно отредактировать готовую контрольную работу по МСФО 27 (международные стандарты аудита): - сократить с 24 страниц до 7. - добавить побольше схем в описания в п.1 работы - изменить содержание некоторых пунктов с акцентом на рассмотрение консолидированной отчетности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
См. вложение. Что-то вроде бизнес-плана требуется. Нужно две разные контрольные работы. Пожалуйста, пишите цену и сроки. Желательно номер ICQ.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
требуется ответить на два вопроса как можно подробнее: 1 вопрос: Показатели эффеткивности, виды показателей эффективности, Что такое? как делается? цели. Вообщем всё в развёрнутом виде. 2 вопрос: Формирование календарного плана выполнения проекта. Цена вопроса 10WMZ. Информацию искать в интернете ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка вопросников для тестирования по темам в сфере юриспруденции, экономики, финансов, управления персоналом, менеджмента, маркетинга, психологии и т.п. Результат работы должен предоставляться в виде файла Эксель, в котором указана сфера и тема вопросника, рекомендованная ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 исполнителейЗакрыт16 лет назад
- $20
Необходимо выполнить одну контрольную по предмету "Физико-химические процессы в техносфере". Объем: 15-20 листов. Срок: 22 октября. В работе раскрыть следующие вопросы: 1) Радиационные пояса Земли. 2) Коллоидно-дисперсные формы комплексных соединений. 3) Процессы деградации почв. Дефляция. Оформление стандартное. Структура: план, введение, основная часть, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад