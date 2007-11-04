Необходимо выполнить следующие виды работ:

Предмет Технология и организация перегрузочных процессов

Вид работы курсовой проект

Объём 30

Тема работы Разработка оптимальной технологии грузовых работ порта

Срок выполнения 04.11.07

Примечания: Нужно выполнить только собственно саму работу, без чертежей. Есть пример полностью аналогичной работы, только на примере другого груза.

Если Вы знакомы с предметом, жду от Вас сообщения - оценить, успеете ли в указанный срок плюс договориться со мной по организационным деталям сотрудничества.

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

[email protected]