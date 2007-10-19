Три теоретических вопроса в Word

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки194 просмотра
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Содержание с указанием страниц.

1. Программный принцип работы персонального компьютера. Программное обеспечение: определение, классификация.

2. Появление и развитие Windows. Преимущества и недостатки Windows 95/98 [лучше описывать 98].

3. СУБД Access: Типы данных. Изменение свойств полей.

Перечень использованной литературы.

Требования:

- Каждый вопрос начинается с новой страницы.

- шрифт Times New Roman;

- размер шрифта для обычного текста 12 (обычный), для заголовков – 14 (полужирный курсив);

- межстрочный интервал полуторный;

- абзацы основного текста выровнять по ширине, заголовки – по центру;

- для первой строки абзацев текста (кроме заголовков) установить отступ 1 см;

- для выделения терминов, названий кнопок, диалоговых окон и команд использовать изменение начертания символов (полужирный курсив);

- параметры страницы: левое поле – 25 мм, правое поле – 10 мм, верхнее поле – 15 мм, нижнее поле – 15 мм;

- проверить правописание документа;

- расставить переносы автоматически (максимальное число последовательных переносов – 2;

- пронумеровать страницы, номер страницы расположить внизу справа

Примерно 3-4 страницы на каждый вопрос. Не менее 5 картинок (или скриншотов) в каждом вопросе.

Срок - пару дней. Не забывайте указывать цену!

16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
Выбранный исполнитель
rexx
Alex Rexx 
NaN летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$1
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