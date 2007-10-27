надо решить задачи по статистике

требуется ответить на два вопроса как можно подробнее: 1 вопрос: Показатели эффеткивности, виды показателей эффективности, Что такое? как делается? цели. Вообщем всё в развёрнутом виде. 2 вопрос: Формирование календарного плана выполнения проекта. Цена вопроса 10WMZ. Информацию искать в интернете ...