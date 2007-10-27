Надо решить задачи по статистике

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки220 просмотров
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надо решить задачи по статистике

специфика коспект и задачи на украинском

ответы можно на русском

задачи и конспект в прилоджении

желающие заняться присылайте решение первой задачи на [email protected]

16 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
JuliM
Юлия 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$10
работа была выполнена в срок быстро и качественно особенно понравилось оформление
Приятно было работать, четкое ТЗ и вовремя произведенная оплата. Рекомендую
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