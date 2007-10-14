Необходимо выполнить следующий вид работ:

Учебное Заведение: гимназия

Предмет Черчение

Вид работы Контрольная

Объём какой-нибудь 1 вариант из трех предложенных

Тема работы Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел

Срок выполнения 4-6 дней

Примечания Вариант в приложении, задание указано там же.

Если Вы знакомы с предметом, я вышлю Вам задания (упомянутое приложение); от Вас - оценить, успеете ли в указанный срок сделать один вариант по Вашему выбору плюс оценить по стоимости исполнения (Ваш гонорар).

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

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