Интеллектуальные информационные системы

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ТЕМА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самообучающиеся ИИС, на основе нейтронных сетей.

Структура контрольной работы

1. Формулировка проблемной ситуации (ПС).

2. Выбор типа (класса) ИИС для решения ПС.

3. Обоснование и схема применения интеллектуальных средств ИИС.

4. Анализ ИИС, элементов и их функций.

5. Описание функционирования ИИС.

6. Приложение «Блок-схема» программы ИИС.

7. Литературные источники включая ссылки на Интернет – источники.

Литература

1. Ю.Я. Любарский «Интеллектуальные информационные системы». М: Наука, 1990 г.

2. Унисес Кортес «Информационные системы». Мн: Наука, 1982 г.

3. Knowledge – технологии в консалтинге и управлении предприятием. СПБ. Наука и техника, 2003 г.

4. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. Под ред. Р. Форсайте М. Радио и связь, 1987 г.

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16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
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