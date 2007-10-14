Необходимо выполнить следующие виды работ: Предмет Технология и организация перегрузочных процессов Вид работы курсовой проект Объём 30 Тема работы Разработка оптимальной технологии грузовых работ порта Срок выполнения 04.11.07 Примечания: Нужно выполнить только собственно саму работу, без чертежей. Есть пример полностью ...
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ТЕМА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самообучающиеся ИИС, на основе нейтронных сетей.
Структура контрольной работы
1. Формулировка проблемной ситуации (ПС).
2. Выбор типа (класса) ИИС для решения ПС.
3. Обоснование и схема применения интеллектуальных средств ИИС.
4. Анализ ИИС, элементов и их функций.
5. Описание функционирования ИИС.
6. Приложение «Блок-схема» программы ИИС.
7. Литературные источники включая ссылки на Интернет – источники.
Литература
1. Ю.Я. Любарский «Интеллектуальные информационные системы». М: Наука, 1990 г.
2. Унисес Кортес «Информационные системы». Мн: Наука, 1982 г.
3. Knowledge – технологии в консалтинге и управлении предприятием. СПБ. Наука и техника, 2003 г.
4. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. Под ред. Р. Форсайте М. Радио и связь, 1987 г.
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