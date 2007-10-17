БЖД

$5
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Помогите плз,решите 2 задачи по БЖД,задачи впринципе не трудные,но нет времени,бюджет маленьки 5 доларов,но в дальнейшим задания будут,тем более скро сесия,буду платить номрально,оставляйте свои кординаты

16 лет назад
anvexa
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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