Есть 10 страниц отсканированного текста,нужно все 10 станиц перенести в ворд,чтобы вссе было точно также как и на отсканированной странице.Весь текст должен быть печатным в ворде,т.е не просто взять вставить картинку в ворд,сделать нуно срочно,работа ...