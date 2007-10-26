Статьи. Юриспруденция. Публичное право.

Госпожа Татьяна буквально с первых минут общения выказывает себя как профессионала, который знает и любит свою работу. Меня поразило, насколько точно и со знанием дела исполнитель понимает и реализует поставленные задачи. Работа выполняется строго в срок, в соответствии с утверждённым долгосрочным планом. Никаких корректив или правок вносить не приходится, и это с учётом того, что я очень жёстко отношусь к качеству принимаемого материала. Уровень как технической, так и творческой реализации проекта просто-таки заставляет рекомендовать исполнителя с лучшей стороны в качестве надёжного, пунктуального, отзывчивого и креативного копирайтера-профессионала. Успешно продолжаю сотрудничество в рамках как этого, так и других проектов.