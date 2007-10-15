Расчетно-графическая работа. Прикладная механика.

Нужно сделать следующий вид работ:

-контрольная работа (по шифру): выполнение заданий обязательно с электронными чертежами

-прикладная механика

-университет путей сообщения

Методические указания и условия заданий выщлю отдельным файлом по Вашему запросу на эл. почту (объем: 3,40 Мб).

От Вас - оценить, успеете ли в указанный срок исполнить такую работу плюс оценить высланное задание по стоимости.

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

[email protected]