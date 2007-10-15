Необходимо выполнить следующие виды работ: Предмет Технология и организация перегрузочных процессов Вид работы курсовой проект Объём 30 Тема работы Разработка оптимальной технологии грузовых работ порта Срок выполнения 04.11.07 Примечания: Нужно выполнить только собственно саму работу, без чертежей. Есть пример полностью ...
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Курсовая работа, кафедра Станки
Курсовой проект по конструированию металлорежущих станков и станочных комплексов.
Тип станка, входящего в станочный комплекс, его назначение и основные размеры:
Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ, ширина стола В=250мм.
Материал обрабатываемых деталей: сталь, чугун.
Материал инструмента: быстрорежущая сталь, твёрдый сплав, керамика.
Объём работы: (3-4 листа формата А1 и записка 30-50 листов А4):
1. Краткий обзор характеристик аналогичных станков.
2. обоснование выбора предельных частот вращения шпинделя, величин подач, их диапазонов, способов регулирования.
3. обоснование выбора типа двигателей привода и их мощностей.
4. В расчетную часть проекта входит:
4.1. Кинематический расчет приводов.
4.2. Расчет основных деталей и механизмов шпиндельных узлов коробок скоростей.
5.В разработку конструкции входит:
5.1. Кинематическая схема привода с графиками частот вращения и диаграммы мощности на шпинделе (в записке).
5.2. Развертка узла станка - коробка скоростей
5.3. Свертка узла станка и управления коробки скоростей.
5.4. Продольный разрез шпинделя.
Желательно исполнение к концу ноября 2007 года.
Другие требования - желательно выполнять работу поэтапно,
принимать к сведению коментарии и поправки, уточнять нюансы.
Желантельно фрилансер из Москвы!
для связи [email protected]
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