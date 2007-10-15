Курсовой проект по конструированию

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь студентам!

Курсовая работа, кафедра Станки

Курсовой проект по конструированию металлорежущих станков и станочных комплексов.

Тип станка, входящего в станочный комплекс, его назначение и основные размеры:

Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ, ширина стола В=250мм.

Материал обрабатываемых деталей: сталь, чугун.

Материал инструмента: быстрорежущая сталь, твёрдый сплав, керамика.

Объём работы: (3-4 листа формата А1 и записка 30-50 листов А4):

1. Краткий обзор характеристик аналогичных станков.

2. обоснование выбора предельных частот вращения шпинделя, величин подач, их диапазонов, способов регулирования.

3. обоснование выбора типа двигателей привода и их мощностей.

4. В расчетную часть проекта входит:

4.1. Кинематический расчет приводов.

4.2. Расчет основных деталей и механизмов шпиндельных узлов коробок скоростей.

5.В разработку конструкции входит:

5.1. Кинематическая схема привода с графиками частот вращения и диаграммы мощности на шпинделе (в записке).

5.2. Развертка узла станка - коробка скоростей

5.3. Свертка узла станка и управления коробки скоростей.

5.4. Продольный разрез шпинделя.

Желательно исполнение к концу ноября 2007 года.

Другие требования - желательно выполнять работу поэтапно,

принимать к сведению коментарии и поправки, уточнять нюансы.

Желантельно фрилансер из Москвы!

для связи [email protected]

______________________

16 лет назад
Reclamaf
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка оптимальной технологии грузовых работ

    $50

    Необходимо выполнить следующие виды работ: Предмет Технология и организация перегрузочных процессов Вид работы курсовой проект Объём 30 Тема работы Разработка оптимальной технологии грузовых работ порта Срок выполнения 04.11.07 Примечания: Нужно выполнить только собственно саму работу, без чертежей. Есть пример полностью ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Расчетно-графическая работа. Прикладная механика.

    Нужно сделать следующий вид работ: -контрольная работа (по шифру): выполнение заданий обязательно с электронными чертежами -прикладная механика -университет путей сообщения Методические указания и условия заданий выщлю отдельным файлом по Вашему запросу на эл. почту (объем: 3,40 Мб). От Вас ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перенести в ворд отсканированный текст

    $5

    Есть 10 страниц отсканированного текста,нужно все 10 станиц перенести в ворд,чтобы вссе было точно также как и на отсканированной странице.Весь текст должен быть печатным в ворде,т.е не просто взять вставить картинку в ворд,сделать нуно срочно,работа ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Производственная практика

    $50

    Необходимо выполнить следующий вид работ: Предмет производственная практика Вид работы: отчет по практике и дневник (для 4 курса) Срок выполнения 22.10.07г Оплата: 1200 российских руб. Примечания: по любому небольшому предприятию Методические указания и др. доп. информация приложена в сопроводительном файле. От Вас ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеллектуальные информационные системы

    ТЕМА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Самообучающиеся ИИС, на основе нейтронных сетей. Структура контрольной работы 1. Формулировка проблемной ситуации (ПС). 2. Выбор типа (класса) ИИС для решения ПС. 3. Обоснование и схема применения интеллектуальных средств ИИС. 4. Анализ ИИС, элементов и их функций. 5. Описание функционирования ИИС. 6. Приложение «Блок-схема» программы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Надо решить задачи по статистике

    $10

    надо решить задачи по статистике специфика коспект и задачи на украинском ответы можно на русском задачи и конспект в прилоджении желающие заняться присылайте решение первой задачи на [email protected]

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Взаимное пересечение поверхностей

    Необходимо выполнить следующий вид работ: Учебное Заведение: гимназия Предмет Черчение Вид работы Контрольная Объём какой-нибудь 1 вариант из трех предложенных Тема работы Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел Срок выполнения 4-6 дней Примечания Вариант в приложении, задание указано там же. Если Вы знакомы с ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовой проект по теории организации

    Тебуется автор-экономист для написания курсового проекта по теории организации. Есть материалы, необхолимо только доработка и редактирование. Оплата переводом, Яндекс-деньгами в день получения работы.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Календарное планирование в строительстве

    Необходим материал на тему Календарное Планирование в Строительстве, алгоритмы построения систем, математические модели на эту тему. Вообщем Математический-информационный уколоном

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Три теоретических вопроса в Word

    Содержание с указанием страниц. 1. Программный принцип работы персонального компьютера. Программное обеспечение: определение, классификация. 2. Появление и развитие Windows. Преимущества и недостатки Windows 95/98 [лучше описывать 98]. 3. СУБД Access: Типы данных. Изменение свойств ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад