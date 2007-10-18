Нужна помощь архитектора при написании работы о реставрации и реконструкции монастырей: правка текста, составление обзоров (характеристик) монастырей и проектов их реконструкции по фотографиям, консультации через почту/асю/скайп.

Оплата по факту сданной работы на электронный кошелек или банковский счет.

Возможна работа через заключение юр. договора об оказании услуг.

[email protected]

292669542