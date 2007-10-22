Задача по статистике

Нужна помощь студентам! Курсовая работа, кафедра Станки Курсовой проект по конструированию металлорежущих станков и станочных комплексов. Тип станка, входящего в станочный комплекс, его назначение и основные размеры: Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ, ширина стола В=250мм. Материал обрабатываемых деталей: сталь, чугун. Материал ...
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Необходимо решить задачку по стастике + ответить на один теоретический вопрос (ответ на вопрос не должен быть большим - не больше странички, допускается полное копирование ответа из интернета, главное, чтобы правильно). Сделать желательно сегодня, чем быстрее тем лучше. Пишите в личку или в комменты, указывайте стоимость и номер аськи.
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