Задача по статистике

Необходимо решить задачку по стастике + ответить на один теоретический вопрос (ответ на вопрос не должен быть большим - не больше странички, допускается полное копирование ответа из интернета, главное, чтобы правильно). Сделать желательно сегодня, чем быстрее тем лучше. Пишите в личку или в комменты, указывайте стоимость и номер аськи.

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