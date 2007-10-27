Сделать контрольную работу по химии

Есть несложная контрольная работа по химии.

Нужно сделать как можно скорее, сегодня.

Главное чтобы вы хорошо знали химию, отлично разбирались в ней, тогда проект будет ваш.

Там в общем делать то и нечего, потом скину саму контрольную.

А оплата чисто символическая, отличный шанс для новичков сервиса получить положительный отзыв.

Можете писать в icq