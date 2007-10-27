Сделать контрольную работу по химии

$3
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок393 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть несложная контрольная работа по химии.

Нужно сделать как можно скорее, сегодня.

Главное чтобы вы хорошо знали химию, отлично разбирались в ней, тогда проект будет ваш.

Там в общем делать то и нечего, потом скину саму контрольную.

А оплата чисто символическая, отличный шанс для новичков сервиса получить положительный отзыв.

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16 лет назад
Aoyagi
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранные исполнители
Akella91
Максим 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
16 лет назад
$3
Приятно было сотрудничать с Максимом Ивановичем. Получила качественную, быстро выполненную работу. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
Приятно было иметь дело.
hobl
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$3
Отлично справился с работой. Ответственный человек. Спасибо за сотрудничество.
Рекомендую
Rainor
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$3
Просто отлично справился с работой. Быстро, ответственно, качественно. Понравилось сотрудничать. Вобщем рекомендую данного фрилансера!
Отличный заказчик. Четко дал задание. Моментально расплатился. Всем рекомендую!!! Сам продолжу сотрудничество.
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