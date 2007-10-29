Необходимо выполнить следующий вид работ: к/р по физике, 16 задач. Оформление (в т.ч., формулы) - в электронном виде. Рисунки - также электронные, возможны хорошего качества сканы выполненных вручную рисунков, вставленные в текст. Срок: воскресенье При условии ...
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Требуется выполнить задания по английскому языку
специфика перевод на украинский
вариант №1
должно быть готово к 30,10,2007
связь [email protected]
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