Выполнить задания по английскому языку

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок242 просмотра
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Требуется выполнить задания по английскому языку

специфика перевод на украинский

вариант №1

должно быть готово к 30,10,2007

связь [email protected]

16 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Translator81
Алена 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
Работа была выполнена качественно и быстрее чем договаривались. Общение оперативное. Рекомендую.
Четкая постановка задачи. Оплата была произведена своевременно без проблем. Осталась довольна роботой с этим заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству.
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