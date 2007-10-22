Разработка электромагнитного клапана. Библиография

Необходимо выполнить следующий вид работ:

Поиск источников (монографий, статей, нормативов, и пр.) по теме: " "Разработка

электромагнитного клапана". Составление библиографического списка к диссертационному исследованию (специальность 05.20.02 - Электрооборудование и Электротехнологии в сельском хозяйстве).

Смежными темами и "ключевыми" словами могут являться: электромагнитный привод,

электромагнитная арматура трубопроводов, упор делается на

электромагниты и исполнительные механизмы электромагнитов. Возможно

похожая работа была проделана но с другим исполнительным механизмом,

например, разработка электромагнитного пульсатора, или разработка

дозатора с электромагнитным приводом, такие материалы тоже могут

представлять для заказчика ценность.

Срок: 2-3 недели. Гонорар: 2000 руб.

Большой "плюс", если с Вами можно будет поддерживать регулярную связь в ICQ