Есть несложная контрольная работа по химии. Нужно сделать как можно скорее, сегодня. Главное чтобы вы хорошо знали химию, отлично разбирались в ней, тогда проект будет ваш. Там в общем делать то и нечего, потом скину саму контрольную. А оплата ...
Автоматизация продаж мультимедийной продукции
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Необходимо выполнить следующий вид работы:
Курсовая работа.
Тема: "Автоматизация продаж мультимедийной продукции и программного обеспечения через Интернет"
Факультет Информационные системы 4 курс
Объем: 60 стр (можно меньше, но не меньше 50)
Срок: 15 ноября.
План основной части работы и методические указания - в приложенных к данному проекту файлах (архив WinRAR).
Обращаясь с заявкой на выполнение работы, желательно указывать ссылки на портфолио, или другие свои проекты.
При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.
Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ.
292669542
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