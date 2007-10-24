Необходимо выполнить следующий вид работы:

Курсовая работа.

Тема: "Автоматизация продаж мультимедийной продукции и программного обеспечения через Интернет"

Факультет Информационные системы 4 курс

Объем: 60 стр (можно меньше, но не меньше 50)

Срок: 15 ноября.

План основной части работы и методические указания - в приложенных к данному проекту файлах (архив WinRAR).

Обращаясь с заявкой на выполнение работы, желательно указывать ссылки на портфолио, или другие свои проекты.

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ.

[email protected]

292669542