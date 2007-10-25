Нейронные сети

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки365 просмотров
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Требуется сделать курсовую работу на тему "нейронные сети для апроксимации сигналов".

требуется создать и протестировать нейронную сеть для апроксимации сигналов.....

на онснове перциптрона и линейных сетей...... вот

На вход нейронной сети подается ряд значений сигнала - кривые второго и третьего порядка, необходимо аналитически описать сигнал. Нейросетевой подход сравниь с классическими методами аппроксимации.

заинтересованых в проекте - пишите на interkoka @ ukr.net

16 лет назад
interkoka
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
dyachenko_a_u
Вадим 
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
16 лет назад
работа выполнялась в 2-х частях...за первую часть деньги получил, за вторую деньги получил, но 2-ю часть работы не выслал. На сообщения не отвечает (хотя на сайт заходит), почту игнорирует. Вообщем потерялся. Некрасиво.